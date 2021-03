Uomini e donne, il ritorno di Tina e le altre news di oggi (Di giovedì 11 marzo 2021) Puntata scoppiettante quella di Uomini e donne andata in onda oggi 11 marzo, grazie anche al ritorno della vulcanica Tina Cipollari. Immancabili le liti con Gemma Galgani e che hanno ravvivato non poco l’appuntamento di oggi pomeriggio. Gemma manda a casa Lorenzo e Walter Dopo essere stata assente per qualche puntata a causa di un leggero malessere, Tina è tornata in studio. Per lei subito un rvm di Gemma che ha riassunto ciò che è avvenuto l’ultima volta, con l’arrivo di due nuovi cavalieri per lei, Walter e Lorenzo. Nel solito confessionale post puntata, la dama ha avuto da ridire sui commenti di Gianni. Tornati in studio, è entrato anche Cataldo e ne è nata una discussione riguardo alle avance giudicate troppo spinte dalla dama, già raccontate la volta scorsa. ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 11 marzo 2021) Puntata scoppiettante quella diandata in onda11 marzo, grazie anche aldella vulcanicaCipollari. Immancabili le liti con Gemma Galgani e che hanno ravvivato non poco l’appuntamento dipomeriggio. Gemma manda a casa Lorenzo e Walter Dopo essere stata assente per qualche puntata a causa di un leggero malessere,è tornata in studio. Per lei subito un rvm di Gemma che ha riassunto ciò che è avvenuto l’ultima volta, con l’arrivo di due nuovi cavalieri per lei, Walter e Lorenzo. Nel solito confessionale post puntata, la dama ha avuto da ridire sui commenti di Gianni. Tornati in studio, è entrato anche Cataldo e ne è nata una discussione riguardo alle avance giudicate troppo spinte dalla dama, già raccontate la volta scorsa. ...

