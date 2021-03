Uomini e donne: anticipazioni oggi 11 marzo. Gemma come Charlize Theron (Di giovedì 11 marzo 2021) Che cosa accadrà nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 11 marzo 2021? Quali sono gli ospiti del dating show di Maria De Filippi ad accomodarsi al centro dello studio? Gemma Galgani ancora una volta protagonista con una discussione con Cataldo, che conferma di non voler vedere più. Che cosa c’è tra Gero e Samantha Curcio? Penultimo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Il programma condotto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Che cosa accadrà nella puntata didi, giovedì 112021? Quali sono gli ospiti del dating show di Maria De Filippi ad accomodarsi al centro dello studio?Galgani ancora una volta protagonista con una discussione con Cataldo, che conferma di non voler vedere più. Che cosa c’è tra Gero e Samantha Curcio? Penultimo appuntamento settimanale di. Il programma condotto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - jeonginsdolphin : @matteosalvinimi @_Carabinieri_ gli uomini e le donne gay sono incluse nei suoi ringraziamenti?????????????????????????????????????????????????? - maria98552180 : RT @matteosalvinimi: Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. -