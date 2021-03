Uomini e Donne, anticipazioni dell’11 marzo: Gemma chiude con Castaldo, Gianni ritiene volgare Sabina (Di giovedì 11 marzo 2021) Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Il nuovo appuntamento partirà con una sfilata ma nello stesso tempo ci saranno anche delle forti discussioni tra lo storico opinionista Gianni Sperti e la dama Sabina. Successivamente si passerà a Gemma Galgani che deciderà di chiudere la conoscenza con Cataldo. Il cavaliere vorrà rimanere in studio, ma dopo uno scontro verbale con l’opinionista e il rifiuto della 71enne piemontese andrà via dal programma. Cos’altro accadrà nella puntata in onda giovedì 11 marzo 2021? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati forniti da Il Vicolo delle News. Sfilata al Trono over: ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 marzo 2021) Quarto appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il popolare dating show di Maria De Filippi. Il nuovo appuntamento partirà con una sfilata ma nello stesso tempo ci saranno anche delle forti discussioni tra lo storico opinionistaSperti e la dama. Successivamente si passerà aGalgani che deciderà dire la conoscenza con Cataldo. Il cavaliere vorrà rimanere in studio, ma dopo uno scontro verbale con l’opinionista e il rifiuto della 71enne piemontese andrà via dal programma. Cos’altro accadrà nella puntata in onda giovedì 112021? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati forniti da Il Vicolo delle News. Sfilata al Trono over: ...

