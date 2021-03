Uomini e Donne, anticipazioni 11 marzo: Gemma Galgani sfila nei panni di una bellissima attrice, Tina Cipollari non perde l’occasione per attaccarla. E Cataldo? (Di giovedì 11 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 11 marzo: oggi Gemma Galgani assoluta protagonista. Cosa combinerà? Uomini e Donne, anticipazioni 11 marzo: Gemma Galgani imita Charlize Theron! Oggi dovremo vedere l’inizio della nuova sfilata delle dame, dopo quella dei cavalieri. S’intitolerà: “Scacco al re: sedotto e conquistato” e dovrebbe dare un grande spettacolo Gemma Galgani. “Interpreterà” niente meno che Charlize Theron nella campagna del profumo “J’Adore”: avete presente quando esce da una vasca con dei palloncini? Sarà un’altra “ghiotta” occasione per Tina Cipollari per attaccare la storica rivale e per un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 11 marzo 2021)11: oggiassoluta protagonista. Cosa combinerà?11imita Charlize Theron! Oggi dovremo vedere l’inizio della nuovata delle dame, dopo quella dei cavalieri. S’intitolerà: “Scacco al re: sedotto e conquistato” e dovrebbe dare un grande spettacolo. “Interpreterà” niente meno che Charlize Theron nella campagna del profumo “J’Adore”: avete presente quando esce da una vasca con dei palloncini? Sarà un’altra “ghiotta” occasione perper attaccare la storica rivale e per un ...

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - gIiamanti : ma poi pensate seriamente che una volta legalizzata la prostituzione le donne non saranno più alla mercé degli uomini?? ma dove vivete - ruisruins : RT @_4cquatofana: e ancora una volta ignorate come chi uccida le donne trans siano gli uomini e ancora una volta ignorate che il giro dove… -