Uomini e Donne 11 marzo: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la puntata di ieri, mercoledì 11 marzo, che ha visto protagonista Massimiliano del Trono Classico, Uomini e Donne torna con una nuova puntata ricca di sorprese. Il giovane tronista ieri ha avuto modo di confrontarsi con Vanessa, che gli ha chiesto il motivo per cui non l’avesse portata in esterna dopo due uscite consecutive. La spiegazione è arrivata durante un ballo: Massimiliano, un po’ impacciato, ha deciso di lasciarsi andare e insieme agli protagonisti dello studio ha ballato, a distanza, con la corteggiatrice. oggi, giovedì 11 marzo, Uomini e Donne dovrebbe regalare altri momenti di spettacolo, ma legati principalmente al Trono Over. Secondo le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la puntata di ieri, mercoledì 11, che ha visto protagonista Massimiliano deltorna con una nuova puntata ricca di sorprese. Il giovane tronista ieri ha avuto modo di confrontarsi con Vanessa, che gli ha chiesto il motivo per cui non l’avesse portata in esterna dopo due uscite consecutive. La spiegazione è arrivata durante un ballo: Massimiliano, un po’ impacciato, ha deciso di lasciarsi andare e insieme agli protagonisti dello studio ha ballato, a distanza, con la corteggiatrice., giovedì 11dovrebbe regalare altri momenti di spettacolo, ma legati principalmente al. Secondo le ...

