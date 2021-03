un'Olimpia da sogno: grande vittoria in casa del Cska Mosca! (Di giovedì 11 marzo 2021) Cska MOSCA - MILANO 76 - 84 Altra grande serata europea per Milano che, dopo oltre 10 anni, sbanca Mosca e vola al secondo posto in classifica, 76 - 84. Gara dominata per larghi tratti dall'Olimpia ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021)MOSCA - MILANO 76 - 84 Altraserata europea per Milano che, dopo oltre 10 anni, sbanca Mosca e vola al secondo posto in classifica, 76 - 84. Gara dominata per larghi tratti dall'...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia sogno un'Olimpia da sogno: grande vittoria in casa del Cska Mosca! Sprecano due chance importanti i russi per mettere pressione agli ospiti, resiste l'Olimpia grazie alla zona ed solito indemoniato Punter, due siluri dell'ex Virtus Bologna, 34 - 47 all'intervallo. ...

È un'Olimpia da sogno: grande vittoria in casa del Cska Mosca! La Gazzetta dello Sport Olimpia, sei un sogno! Vince a Mosca in casa del Cska Clamoroso successo in Eurolega per l'Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina vince 84-76 a Mosca contro il Cska, volando al secondo posto in classifica. L'Armani ha stravinto 30-10 il primo quart ...

Sprecano due chance importanti i russi per mettere pressione agli ospiti, resiste l'Olimpia grazie alla zona ed solito indemoniato Punter, due siluri dell'ex Virtus Bologna, 34 - 47 all'intervallo.