Università, in Campania Premio Artis Suavitas: 3mila euro alla migliore tesi laurea del 2020 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tremila euro per la migliore tesi di laurea discussa nel 2020 saranno messi a disposizione dall’associazione ‘Artis Suavitas APS’ che assegnerà il Premio la prossima estate. La somma dovra’ essere utilizzata per l’iscrizione ad un master di secondo livello presso le universita’ campane, cosi’ come disposto dall’associazione, che ha l’obiettivo di favorire la valorizzazione e la promozione culturale del territorio. L’associazione, hanno sottolineato gli organizzatori del Premio, intende stimolare la ricerca, la formazione e la specializzazione in ambito accademico ed attribuire un riconoscimento destinato alle tesi di laurea che abbiano saputo esprimere maggiore accuratezza, competenza e precisione. ”Al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Tremilaper ladidiscussa nelsaranno messi a disposizione dall’associazione ‘APS’ che assegnerà illa prossima estate. La somma dovra’ essere utilizzata per l’iscrizione ad un master di secondo livello presso le universita’ campane, cosi’ come disposto dall’associazione, che ha l’obiettivo di favorire la valorizzazione e la promozione culturale del territorio. L’associazione, hanno sottolineato gli organizzatori del, intende stimolare la ricerca, la formazione e la specializzazione in ambito accademico ed attribuire un riconoscimento destinato allediche abbiano saputo esprimere maggiore accuratezza, competenza e precisione. ”Al ...

Ultime Notizie dalla rete : Università Campania Covid: a Napoli in una settimana +16% contagi Il lavoro è coordinato da Giuseppe Signoriello, dell'Unità di Statistica Medica dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli, con la collaborazione del Comune d Napoli e in ...

Covid a Napoli, contagi su del 16% in una settimana: il record a Barra, Ponticelli e San Giovanni Il lavoro è coordinato da Giuseppe Signoriello , dell'unità di statistica medica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con la collaborazione del Comune di Napoli e in ...

Napoli, Garante disabili, “Covid. Le FAQ per le persone con disabilità” l'eco di caserta Il lavoro è coordinato da Giuseppe Signoriello, dell'Unità di Statistica Medica dell'degli Studi della'Luigi Vanvitelli, con la collaborazione del Comune d Napoli e in ...Il lavoro è coordinato da Giuseppe Signoriello , dell'unità di statistica medica dell'degli Studi dellaLuigi Vanvitelli, con la collaborazione del Comune di Napoli e in ...