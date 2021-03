United | Scholes | “De Gea rischia | Henderson può togliergli il posto”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 11 marzo 2021) In casa Manchesterc'è un dibattito sul portiere titolare. A inizio stagione le prestazioni superlative di David De Gea sembravano aver convinto tutti a puntare ancora sul numero uno della Spagna. Tuttavia qualche sbavatura recente dell'estremo difensore iberico ha destato ancora qualche perplessità. Ora De Gea è tornato in patria per godersi la recente paternità. Al suo, tra i pali, si è accomodato Deane l'inglese si sta mostrando all'altezza.caption id="attachment 1059901" align="alignnone" width="4770" De Gea (getty images)/captionCHANCEL'ex centrocampista del ManchesterPaulspiega il suo punto di vista ai microfoni di BT Sport: "Questa è la sua grande opportunità per consolidare il suonella squadra. Amo David De Gea, è stato un ...