Ungheria e Polonia non vogliono rispettare lo stato di dirritto: ricorso contro il regolamento Ue (Di giovedì 11 marzo 2021) Rivendicano le loro politiche liberticide, anche se la Ue si basa sul rispetto dello stato di diritto. Anche l'Ungheria, come la Polonia, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Ue ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 marzo 2021) Rivendicano le loro politiche liberticide, anche se la Ue si basa sul rispetto dellodi diritto. Anche l', come la, ha presentato unalla Corte di Giustizia dell'Ue ...

RaiNews : La risoluzione del Parlamento europeo sottolinea il deterioramento della situazione in Polonia e Ungheria #Pe… - simonabonafe : Polonia e Ungheria hanno impugnato oggi davanti alla Corte europea il meccanismo di sospensione dei fondi ue in cas… - fattoquotidiano : Polonia e Ungheria fanno ricorso alla Corte di Giustizia Ue contro la clausola sullo stato di diritto legata ai fon… - FabGiagnoni : Il #Parlamento #UE approva una risoluzione che dichiara l'#Europa zona di libertà #Lgbtiq, in risposta alle proibiz… - danieledv79 : RT @RaiNews: La risoluzione del Parlamento europeo sottolinea il deterioramento della situazione in Polonia e Ungheria #Pe #LGBTIQFreedomZ… -