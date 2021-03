Una Vita, anticipazioni oggi 11 marzo: Santiago contro Felipe (Di giovedì 11 marzo 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’11 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Come andrà tra Marcia e Santiago? Che fine farà Felipe con Genoveva? Con l’aiuto di Emilio e Cesareo, Santiago ha organizzato una sorpresa a Marcia e le ha dedicato una serenata. Felipe è rimasto sconvolto nel vedere Marcia felice a festeggiare con Santiago. Neanche Genoveva è riuscita Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 11 marzo 2021)“Una”, puntata dell’112021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Come andrà tra Marcia e? Che fine faràcon Genoveva? Con l’aiuto di Emilio e Cesareo,ha organizzato una sorpresa a Marcia e le ha dedicato una serenata.è rimasto sconvolto nel vedere Marcia felice a festeggiare con. Neanche Genoveva è riuscita Articolo completo: dal blog SoloDonna

