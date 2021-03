Una Vita anticipazioni: MAITE chiude i rapporti con CAMINO e… (Di giovedì 11 marzo 2021) Fin dalle sue prime apparizioni, la pittrice MAITE Zaldua (Ylenia Baglietto) ha incuriosito i fan italiani di Una Vita e ora, nelle prossime settimane di programmazione della telenovela iberica, la donna si avvicinerà gradualmente alla giovane CAMINO Pasamar (Aria Bedmar). Una frequentazione che si trasformerà in amore nel giro di poco tempo. Tuttavia, l’ultima arrivata non se la sentirà di iniziare una relazione segreta con la ragazza, motivo per il quale deciderà di interrompere bruscamente il rapporto con lei. Una volontà che spiazzerà CAMINO. Addentriamoci quindi nella storyline per capire come effettivamente proseguirà… Una Vita, trame: CAMINO e MAITE, una vicinanza pericolosa Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 11 marzo 2021) Fin dalle sue prime apparizioni, la pittriceZaldua (Ylenia Baglietto) ha incuriosito i fan italiani di Unae ora, nelle prossime settimane di programmazione della telenovela iberica, la donna si avvicinerà gradualmente alla giovanePasamar (Aria Bedmar). Una frequentazione che si trasformerà in amore nel giro di poco tempo. Tuttavia, l’ultima arrivata non se la sentirà di iniziare una relazione segreta con la ragazza, motivo per il quale deciderà di interrompere bruscamente il rapporto con lei. Una volontà che spiazzerà. Addentriamoci quindi nella storyline per capire come effettivamente proseguirà… Una, trame:, una vicinanza pericolosa Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle, ...

