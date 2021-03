Una Vita, anticipazioni dal 14 al 19 marzo: fine di un amore? (Di giovedì 11 marzo 2021) Marcia e Felipe, nel corso delle prossime puntate di Una Vita, sembreranno ormai destinati a dirsi definitivamente addio, come spiegano le anticipazioni dal 14 al 19 marzo. Innanzitutto, la querelle tra Marcelina e Lolita provocata dal grammofono verrà risolta da Jacinto. L'uomo, infatti, la convincerà a smettere. Santiago, nel frattempo, rallegrerà Marcia con dei trucchi di prestidigitazione, mentre Camino si recherà nell'atelier di pittura di Maite per cominciare le sue lezioni di pittura. Genoveva, dal canto suo, proverà ancora a cacciare Ursula di casa, ma la governante non ne vorrà sapere e minaccerà la Salmeron di dire a tutti che ha fatto uccidere Alfredo Bryce. Tuttavia, Genoveva non si farà sottomettere e la licenzierà. Più tardi, la donna ufficializzerà il suo fidanzamento con Felipe al Nuovo Secolo, mentre Camino e ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 marzo 2021) Marcia e Felipe, nel corso delle prossime puntate di Una, sembreranno ormai destinati a dirsi definitivamente addio, come spiegano ledal 14 al 19. Innanzitutto, la querelle tra Marcelina e Lolita provocata dal grammofono verrà risolta da Jacinto. L'uomo, infatti, la convincerà a smettere. Santiago, nel frattempo, rallegrerà Marcia con dei trucchi di prestidigitazione, mentre Camino si recherà nell'atelier di pittura di Maite per cominciare le sue lezioni di pittura. Genoveva, dal canto suo, proverà ancora a cacciare Ursula di casa, ma la governante non ne vorrà sapere e minaccerà la Salmeron di dire a tutti che ha fatto uccidere Alfredo Bryce. Tuttavia, Genoveva non si farà sottomettere e la licenzierà. Più tardi, la donna ufficializzerà il suo fidanzamento con Felipe al Nuovo Secolo, mentre Camino e ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Monza, Adriano Galliani ricoverato per Covid Dopo una vita intera Galliani al Milan al fianco di Silvio Berlusconi - con cui ha vinto cinque volte la Champions League - è ripartito con l'ex Premier proprio dal Monza, che dopo aver vinto lo ...

Parlamento europeo dichiara l'Ue "zona di libertà Lgbtiq" ... mentre il Parlamento nazionale ha adottato emendamenti costituzionali che ne limitano ulteriormente i diritti e non tengono conto del diritto delle persone transgender e non binarie ad aver una vita ...

Una vita, le anticipazioni del 12 marzo Mediaset Play Una nuova app consente ai non udenti di comunicare al telefono AGI - In Italia, d'ora in poi, anche le persone non udenti potranno effettuare delle telefonate avvalendosi in tempo reale di un interprete nella lingua dei segni. A Ravenna, grazie all'iniziativa del ...

P2, quando Mattarella disse: "Struttura di potere alternativa a governo, altro che comitato affari" 'Una tentazione ricorrente che si ripresenta in varie stagioni'. E anche 'uno strumento per condizionare la politica, attraverso il controllo degli ...

