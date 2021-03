Una Vita anticipazioni 16 marzo 2021, Ursula minaccia Genoveva (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella puntata di Una Vita di martedì 16 marzo 2021 vedrete come Ursula non si farà nessuno scrupolo nel minacciare Genoveva apertamente. La Dicenta infatti tenta di mettere la Salmeron con le spalle al muro dicendole che è disposta a tutto anche di rivelare com’è realmente morto Alfredo Bryce. La Salmeron però non indietreggia e decide In ogni caso di licenziarla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole: Felipe denunciato da Genoveva Le puntate future della telenovela spagnola vedono l’avvocato nei guai per colpa della sete di vendetta della moglie Dalla Spagna arrivano le anticipazioni dell’amata telenovela Una Vita. Ancora al centro delle trame c’è lei Genoveva, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella puntata di Unadi martedì 16vedrete comenon si farà nessuno scrupolo nelreapertamente. La Dicenta infatti tenta di mettere la Salmeron con le spalle al muro dicendole che è disposta a tutto anche di rivelare com’è realmente morto Alfredo Bryce. La Salmeron però non indietreggia e decide In ogni caso di licenziarla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame spagnole: Felipe denunciato daLe puntate future della telenovela spagnola vedono l’avvocato nei guai per colpa della sete di vendetta della moglie Dalla Spagna arrivano ledell’amata telenovela Una. Ancora al centro delle trame c’è lei, ...

