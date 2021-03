Una Vita anticipazioni 15 marzo 2021, Genoveva caccia Ursula (Di giovedì 11 marzo 2021) Ursula è una donna pericolosa, in questo episodio di Una Vita del 15 marzo 2021, sono le parole che riecheggiano nella mente di Genoveva dopo la conversazione avuta con Felipe. La donna infatti era stata aggredita dalla Dicenta e ora i suoi è quella di farla andare più lontano possibile da Acacias. Nel frattempo Camino si reca nell’atelier di Maite per iniziare le lezioni con la pittrice. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita episodi spagnoli: Marcia assassinata, Genoveva arrestata Nelle puntate future della telenovela la Sampaio purtroppo perderà la Vita e la Salmeron sarà accusata dell’omicidio Genoveva, diventata la nuova dark lady della telenovela Una Vita, tramerà in tutti i modi contro ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 marzo 2021)è una donna pericolosa, in questo episodio di Unadel 15, sono le parole che riecheggiano nella mente didopo la conversazione avuta con Felipe. La donna infatti era stata aggredita dalla Dicenta e ora i suoi è quella di farla andare più lontano possibile da Acacias. Nel frattempo Camino si reca nell’atelier di Maite per iniziare le lezioni con la pittrice. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaepisodi spagnoli: Marcia assassinata,arrestata Nelle puntate future della telenovela la Sampaio purtroppo perderà lae la Salmeron sarà accusata dell’omicidio, diventata la nuova dark lady della telenovela Una, tramerà in tutti i modi contro ...

