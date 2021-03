Una Vita, anticipazioni 12 marzo: Ursula vuole uccidere Genoveva! (Di giovedì 11 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 12 marzo: domani ci sarà una puntata shock nella telenovela spagnola. Lo shock sarà specialmente per Genoveva. Il motivo? Ursula! Una Vita, anticipazioni 12 marzo: Ursula ha un’allucinazione e minaccia Genoveva brandendo un coltello Nella puntata di oggi vedremo la folle Ursula che, sempre in preda ai suoi deliri ed allucinazioni (in primis su Cayetana), si recherà inattesa da Genoveva durante la festa di quest’ultima con Felipe. La Salmeròn si infastidirà, ma si spaventerà anche e cercherà di mandar via per sempre l’ex governante. La reazione della Dicenta sarà spiazzante, perché arriverà a minacciare di morte con un coltello l’ormai ex padrona ed alleata. Lo farà dopo averla presa per una delle sue ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 11 marzo 2021) Una12: domani ci sarà una puntata shock nella telenovela spagnola. Lo shock sarà specialmente per Genoveva. Il motivo?! Una12ha un’allucinazione e minaccia Genoveva brandendo un coltello Nella puntata di oggi vedremo la folleche, sempre in preda ai suoi deliri ed allucinazioni (in primis su Cayetana), si recherà inattesa da Genoveva durante la festa di quest’ultima con Felipe. La Salmeròn si infastidirà, ma si spaventerà anche e cercherà di mandar via per sempre l’ex governante. La reazione della Dicenta sarà spiazzante, perché arriverà a minacciare di morte con un coltello l’ormai ex padrona ed alleata. Lo farà dopo averla presa per una delle sue ...

Advertising

simonamelani : Per parafrasare un post in inglese che ho letto oggi e che non trovo 'Meghan non leggerà i vostri tweet che dicono… - Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta, è un pretesto per raccontare pezzi di vita con allegria ma anche tanta commozione che… - ilriformista : “A #Zingaretti dico: il vero problema del Pd non è il “poltronismo” ma il giudizio sul governo #Draghi”, parla Clau… - cinziaci06 : RT @Invisibile18: Mi accorgo di avere una vita felice quando non perdo tempo a criticare quella degli altri! #perdire - luiskolopuci : RT @Rodricasimiana1: Per chi segue Giulia da poco,per chi ha troppe pretese,per chi giudica leggete e guardate! 1.G e umana non e un Robot… -