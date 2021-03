Una Vita, anticipazioni 12 marzo: un grande successo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il terribile faccia a faccia tra Úrsula e Genoveva continuerà a tenere banco anche nel corso della puntata di Una Vita di venerdì 12 marzo, come spiegano le anticipazioni. La Dicenta ormai è fuori di sé, come sta dimostrando negli ultimi tempi, crede addirittura che Cayetana non sia morta nell'incendio che anni prima devastò la sua abitazione, e parla con lei. Inoltre, Ursula ha ricordato alcuni drammatici episodi del suo passato e ha deciso di pianificare una vendetta implacabile contro i vicini di Acacias. La governante di casa Bryce è adirata con la sua padrona e vuole fargliela pagare per come la sta trattando ultimamente e per averla completamente esclusa dai suoi intrighi. Durante il rinfresco per ufficializzare la relazione di Genoveva e Felipe, la donna è sopraggiunta in preda ai suoi deliri e addirittura ha minacciato la ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 marzo 2021) Il terribile faccia a faccia tra Úrsula e Genoveva continuerà a tenere banco anche nel corso della puntata di Unadi venerdì 12, come spiegano le. La Dicenta ormai è fuori di sé, come sta dimostrando negli ultimi tempi, crede addirittura che Cayetana non sia morta nell'incendio che anni prima devastò la sua abitazione, e parla con lei. Inoltre, Ursula ha ricordato alcuni drammatici episodi del suo passato e ha deciso di pianificare una vendetta implacabile contro i vicini di Acacias. La governante di casa Bryce è adirata con la sua padrona e vuole fargliela pagare per come la sta trattando ultimamente e per averla completamente esclusa dai suoi intrighi. Durante il rinfresco per ufficializzare la relazione di Genoveva e Felipe, la donna è sopraggiunta in preda ai suoi deliri e addirittura ha minacciato la ...

Advertising

simonamelani : Per parafrasare un post in inglese che ho letto oggi e che non trovo 'Meghan non leggerà i vostri tweet che dicono… - Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta, è un pretesto per raccontare pezzi di vita con allegria ma anche tanta commozione che… - emergenzavvf : L’#11marzo di 22 anni fa il crollo di una palazzina in via Pagano, a #Palermo in cui perse la vita il caposquadra d… - MondoDiVersi : RT @mrcatalano58: 'Quel mio ritornare a te da tutte le strade per sottrarci da tanta morte e ricucire i luoghi feriti di una vita che qui è… - C_Graziana : RT @beabri: - Ancona, 10 marzo: a una donna che ha abortito viene chiesto se 'intende occuparsi lei del funerale' - Torino, 11 marzo, bando… -