Un viaggio in Dolomiti Paganella con 5 alimenti tipici delle montagne del Trentino

Leggi su viagginews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Un tour nel cuore ditramite alcuni dei prodottidell’enogastronomia locale Viaggiare, in questo momento storico, è difficile. In alcuni casi è stato proprio proibito per evitare la diffusione del Coronavirus. Tuttavia, la voglia di partire, di raggiungere destinazioni splendide e di rilassarsi un po’ in mezzo al verde è tanta. Per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com