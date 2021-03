UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 12 marzo 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 12 marzo 2021: Successivamente a un confronto molto aspro con Alberto Palladini (Maurizio Aiello), Clara (Imma Pirone) è in crisi e prenderà una decisione fondamentale. Anche Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) deve ora fare chiarezza una volta per tutte nei suoi sentimenti. La proposta di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) porta Franco (Peppe Zarbo) a tornare a un capitolo della sua vita che credeva chiuso per sempre. Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) è sempre più malinconico e sembra aver perso fiducia in se stesso. Qualcuno, però, lo aiuterà! Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di giovedì 11 marzo 2021)di Unalin onda12: Successivamente a un confronto molto aspro con Alberto Palladini (Maurizio Aiello), Clara (Imma Pirone) è in crisi e prenderà una decisione fondamentale. Anche Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) deve ora fare chiarezza una volta per tutte nei suoi sentimenti. La proposta di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) porta Franco (Peppe Zarbo) a tornare a un capitolo della sua vita che credeva chiuso per sempre. Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) è sempre più malinconico e sembra aver perso fiducia in se stesso. Qualcuno, però, lo aiuterà! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

