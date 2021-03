Un posto al sole anticipazioni | FILIPPO sta male? Altro che mal di testa…

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 11 marzo 2021) Di recente abbiamo rimarcato la bella situazione che si troverà a vivere la prossima settimanaSartori a Unal. In corrispondenza della festa del papà, infatti, il personaggio interpretato da Michelangelo Tommaso vivrà i festeggiamenti preparati con tanto amore dalla figlia Irene (Greta Putaturo), ma per lui ci sarà anche una sorpresa della moglie Serena (Miriam Candurro). Insomma, un’atmosfera idilliaca! Ma, nel nostro ultimo post sull’argomento, vi abbiamo anticipato una svolta improvvisa e di tutt’registro nelle storie della famiglia Sartori: la felicità che noteremo nelle prossime puntate si trasformerà prestissimo in una terribile ansia. Vediamo di capire perché. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Vi avevamo ...