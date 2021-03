Un Posto al Sole | anticipazioni 11 marzo | litigi e proposte

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 11 marzo 2021) Trama Unal112021 con alcune scelte che potrebbero cambiare le sorti dei nostri protagonisti. Ecco cosa sta per accadere nella puntata di oggi. Scontro tra Clara e Alberto Nuova puntata Unal, ricca di avvenimenti e colpi di scena. Come sempre a Palazzo Palladini non si può mai stare tranquilli e nulla è come sembra. Ma facciamo un passo indietro per vedere dove eravamo rimasti. La relazione tra Clara e Alberto Palladini è molto complicata. I due sono partiti da una semplice frequentazione, denunce esino a quando Clara non è rimasta incinta. Dopo tutte le varie avventure i due sono andati a vivere insieme, ma questo non ha impedito a Palladini di continuare la sua vita da scapolo. Barbara lo tiene sotto controllo e, da una parte, lo minaccia con ...