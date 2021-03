Un morto sospetto in Sicilia, l'Aifa sospende in Italia un lotto del vaccino AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, l'Agenzia Italiana del ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti alABV2856 del, l'Agenziana del ...

RAFALOCA1 : Forse il disegnino lo puo’ fare al militare che ha ricevuto una fiala del lotto sospetto. Ah no, lui e’ morto - erpedrini : RT @IlPrimatoN: Dopo il militare di Catania, il caso di un poliziotto siciliano morto di trombosi dopo essersi vaccinato con lo stesso lott… - ClaudiaModelMgt : RT @IlPrimatoN: Dopo il militare di Catania, il caso di un poliziotto siciliano morto di trombosi dopo essersi vaccinato con lo stesso lott… - micheled2869 : RT @Radio1Rai: ?? Sospensione lotto vaccino #AstraZeneca in Italia. Caso sospetto in Sicilia. Militare 43enne morto ieri mattina in casa per… - ZenatiDavide : Aifa, militare morto in Sicilia dopo dose con lotto ABV2856: Un caso sospetto, legato alla decisione dell’Aifa di v… -