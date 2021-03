Un commento di Stefania Orlando sotto la foto di Zenga scatena la fidanzata: “Stupendo…” (Di giovedì 11 marzo 2021) Sarà forse perché l'ex inquilina le aveva detto che pure lei aveva giocato. Rosalinda Cannavò, la fidanzata di Andrea Zenga, probabilmente non ha digerito le parole polemiche di Stefania Orlando. La conduttrice aveva detto: "Anche lei come Dayane Mello ha giocato - le parole rilasciate a CHI - lei è entrata come Adua. La storia con Morra, poi quella con Giuliano che viene messo in dubbio e poi si innamora di Zenga. È tutto molto complicato".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMRsFyJpAC3/"Così quando la stessa Orlando ha commentato l'ultima foto del figlio dell'ex portiere dell'Inter pubblica su Instagram con un "stupendo", la Cannavò ha scritto qualcosa che sembra proprio un riferimento all'ex inquilina dei tempi del GF Vip."Che sei stupendo ... Leggi su golssip (Di giovedì 11 marzo 2021) Sarà forse perché l'ex inquilina le aveva detto che pure lei aveva giocato. Rosalinda Cannavò, ladi Andrea, probabilmente non ha digerito le parole polemiche di. La conduttrice aveva detto: "Anche lei come Dayane Mello ha giocato - le parole rilasciate a CHI - lei è entrata come Adua. La storia con Morra, poi quella con Giuliano che viene messo in dubbio e poi si innamora di. È tutto molto complicato".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMRsFyJpAC3/"Così quando la stessaha commentato l'ultimadel figlio dell'ex portiere dell'Inter pubblica su Instagram con un "stupendo", la Cannavò ha scritto qualcosa che sembra proprio un riferimento all'ex inquilina dei tempi del GF Vip."Che sei stupendo ...

lilpivan : RT @melisante00: Rosalinda è stata chiamata a testimoniare per il suicidio del suo amico legato all’Ares e voi state qui a prendervela con… - Buolj2 : RT @melisante00: Rosalinda è stata chiamata a testimoniare per il suicidio del suo amico legato all’Ares e voi state qui a prendervela con… - _crazyandsweet : RT @makeshiftso: avremmo potuto scrivere le peggio cose a petalo come qualcun altro ama fare, direi che un hashtag estremamente ironico in… - MichelaMarcon00 : @mellosss74 @tommynoiconte Della storia di Massimiliano e Garko stefania ha sempre avuto dei dubbi. Non so se Rosal… - miciainp : RT @illicit4ff4irs: Quando Stefania fa mezzo commento su un altro concorrente gli altri fandom corrono ad aggredirla, quando invece succede… -