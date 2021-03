Ultimo, nuova foto con la figlia di Heather Parisi: è amore (Di giovedì 11 marzo 2021) La pandemia ha sospeso il suo tour sold out in pochi mesi ma Ultimo non ha smesso di dedicarsi ai sui fans che ne giro di pochi mesi lo hanno reso il vero fenomeno della musica leggera italiana degli ultimi anni. Il giovane cantante romano, dalle origini umili appassionato di musica ma soprattutto autore di testi poetici che toccano il cuore di tantissimi giovanissimi è un personaggio molto riservato, anche i suoi social non brulicano di post riguardanti la sua vita privata a parte quando canta e suona. Ultimo fonte InstagramUltimo e Jacqueline momento felice per la neo coppia Ultimo in questo Ultimo anno si è dedicato alla realizzazioni d’alcuni singoli che hanno conquistato le hit in poco tempo, non è mai apparso neanche in manifestazioni pubbliche ha vissuto il lockdown lontano dalla confusione in ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021) La pandemia ha sospeso il suo tour sold out in pochi mesi manon ha smesso di dedicarsi ai sui fans che ne giro di pochi mesi lo hanno reso il vero fenomeno della musica leggera italiana degli ultimi anni. Il giovane cantante romano, dalle origini umili appassionato di musica ma soprattutto autore di testi poetici che toccano il cuore di tantissimi giovanissimi è un personaggio molto riservato, anche i suoi social non brulicano di post riguardanti la sua vita privata a parte quando canta e suona.fonte Instagrame Jacqueline momento felice per la neo coppiain questoanno si è dedicato alla realizzazioni d’alcuni singoli che hanno conquistato le hit in poco tempo, non è mai apparso neanche in manifestazioni pubbliche ha vissuto il lockdown lontano dalla confusione in ...

