Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di giovedì 11 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.44 – Inter, le regole di Conte – Dal sesso al COVID-19: ecco le 10 regole che il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha imposto ai suoi giocatori. Un decalogo di metodo e disciplina. Ore 9.22 – Torino, la situazione positivi – Andrea Belotti, Wilfried Singo e Nicolas Nkoulou sono risultati nuovamente positivi al tampone per il coronavirus a cui si sono sottoposti nella mattinata di ieri. I tre giocatori saranno controllati di giorno in giorno, per valutare se per qualcuno di loro ci potrà essere nelle prossime ore la possibilità di tornare negativi. Ore 8.33 – Inter, parla Skriniar –Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui parla dello stato di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.44 – Inter, le regole di Conte – Dal sesso al COVID-19: ecco le 10 regole che il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha imposto ai suoi giocatori. Un decalogo di metodo e disciplina. Ore 9.22 – Torino, la situazione positivi – Andrea Belotti, Wilfried Singo e Nicolas Nkoulou sono risultati nuovamente positivi al tampone per il coronavirus a cui si sono sottoposti nella mattinata di ieri. I tre giocatori saranno controllati di giorno in giorno, per valutare se per qualcuno di loro ci potrà essere nelle prossime ore la possibilità di tornare negativi. Ore 8.33 – Inter, parla Skriniar –Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui parla dello stato di ...

Agenzia_Ansa : Convocata nel pomeriggio a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo, che si riunirà per valutare le ulteriori m… - fanpage : L'Unione Europea boccia il vaccino russo - Agenzia_Ansa : Effettuati 361.040 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del minis… - carlagastal : RT @Corriere: Record di morti in Brasile: 2.280 nelle ultime 24 ore. Occupato l’80% delle terapie int... - Corriere : Record di morti in Brasile: 2.280 nelle ultime 24 ore. Occupato l’80% delle terapie intensive -