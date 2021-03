Uecoop Campania | Vaccinazione nei luoghi di lavoro | le nostre imprese sono pronte

(Di giovedì 11 marzo 2021) Bene l’ok alla campagna disuidicon le cooperativea fare la loro parte per aiutare l’Italia a uscire prima possibile dall’emergenza Covid. E’ quanto afferma l’Unione europea delle cooperative () nel commentare positivamente le indicazioni contenute nella bozza del nuovo piano vaccinale nazionale con il Paese che si avvia verso nuove restrizioni a livello regionale e una Pasqua blindata per tutti. Dalla Lombardia alla Basilicata, dal Piemonte alla Puglia, dal Friuli alla Sardegna, dalla Calabria al Veneto, dall’Emilia Romagna alla Sicilia, ma anche in Abruzzo, Toscana, Marche, Molise, Lazio,, Umbria e Liguria – spiega– cicooperativead aprire sedi, magazzini e ...

Il Denaro

