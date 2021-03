(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Sono del tuttodioggi dal quotidiano Il Foglio al presidente di Fratelli d'Italia e di Ecr party, Giorgia". E' quanto si legge in una nota dell'ufficiodi Giorgia

Advertising

TV7Benevento : Ue: uff. stampa Meloni, 'privi di fondamento virgolettati a lei attribuiti'... - Nico_Uff_Stampa : RT @cross_prod: Manca solo una settimana ai nuovi episodi di Rocco Schiavone! Il nostro vicequestore preferito vi aspetta su @RaiDue dal 1… - morettweet : RT @claudiomontar: #Mattarella Pres.della Repubblica vaccino 09/03/21 uff. stampa 'essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione p… - claudiomontar : #Mattarella Pres.della Repubblica vaccino 09/03/21 uff. stampa 'essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazi… - CionciAndrea : @angheran70 @Libero_official @BenedettoXVI Sarebbe molto utile se A. Tornielli, Capo uff. stampa vaticano nominato… -

Ultime Notizie dalla rete : uff stampa

Il Denaro

Dea Ebe Official Fanpage Visite: 31Dea Ebe Visite: 5Al suo posto, però, Mediaset potrebbe ripiegare temporaneamente su un personaggio d’eccezione: Tommaso Zorzi. foto: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine italy; Music: ...CIVITAVECCHIA - Un errore di battitura, uno spazio saltato in tastiera tra la parola Civitavecchia e la parola comitato - di cui chiediamo scusa ai genitori interessati – definito dal Comune una “fake ...