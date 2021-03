**Ue: anche Ungheria, oltre a Polonia ricorre a Corte contro meccanismo Stato diritto** (Di giovedì 11 marzo 2021) Lussemburgo, 11 mar. (Adnkronos/Dpa) - anche l'Ungheria, come la Polonia, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Ue contro il meccanismo che ha come obiettivo quello di proteggere il bilancio comunitario dalle violazioni dello Stato di diritto. La Corte basata a Lussemburgo ha reso noto che i due Paesi hanno presentato ricorsi distinti. Il meccanismo è incardinato nel bilancio comunicatorio 2021-2027 e nel Recovery Fund. Dopo un braccio di ferro fra i due Paesi e l'Ue, con il veto che avevano posto contro i provvedimenti di spesa, a dicembre era Stato raggiunto un compromesso che aveva reso possibile l'approvazione di bilancio e del Fondo che prevedeva il ricorso alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Lussemburgo, 11 mar. (Adnkronos/Dpa) -l', come la, ha presentato un ricorso alladi Giustizia dell'Ueilche ha come obiettivo quello di proteggere il bilancio comunitario dalle violazioni dellodi diritto. Labasata a Lussemburgo ha reso noto che i due Paesi hanno presentato ricorsi distinti. Ilè incardinato nel bilancio comunicatorio 2021-2027 e nel Recovery Fund. Dopo un braccio di ferro fra i due Paesi e l'Ue, con il veto che avevano postoi provvedimenti di spesa, a dicembre eraraggiunto un compromesso che aveva reso possibile l'approvazione di bilancio e del Fondo che prevedeva il ricorso alla ...

Advertising

borghi_claudio : L'idea di Salvini di unire tutti gli eurocritici in un unico grande gruppo in parlamento UE è quella vincente, era… - lauraboldrini : Dobbiamo riprenderci la Rete. Basta violenza. Servono nuove regole. Ho depositato una proposta di legge contro le… - amendolaenzo : La dichiarazione congiunta di @vonderleyen, @DavidSassoli e @antoniocostapm è il primo passo verso la Conferenza su… - DipinoFrancesco : RT @AndFranchini: La #Danimarca sospende l’intruglio di #astrazeneca (sesto paese della #Ue a bloccarlo) la #Svizzera non l’ha nemmeno auto… - butwhy5 : RT @AndFranchini: La #Danimarca sospende l’intruglio di #astrazeneca (sesto paese della #Ue a bloccarlo) la #Svizzera non l’ha nemmeno auto… -