Tuttosport: il Napoli busserà alla porta di United e Feyenord per Dalot e Senesi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Napoli sarebbe in procinto di bussare alla porta di Manchester United e Feyenoord per Diogo Dalot e Marcos Senesi. Lo scrive Tuttosport. “Il 22 esterno difensivo portoghese (è un destro che può giocare pure a sinistra) è in prestito al Milan, che gode del diritto di riscatto, anche se non sembrerebbe intenzionato a versare i 20 milioni richiesti dal ManUnited. Il Napoli potrebbe approfittarne e godere di uno sconto, grazie alla mediazione dell’agente Gabriele Giuffrida, che intrattiene rapporti molto cordiali con l’amministratore Joel Glazer. Per ciò che concerne Senesi, il 23enne difensore centrale argentino era già stato monitorato nello scorso mercato estivo e De Laurentiis aveva dato l’ok al suo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilsarebbe in procinto di bussaredi Manchestere Feyenoord per Diogoe Marcos. Lo scrive. “Il 22 esterno difensivo portoghese (è un destro che può giocare pure a sinistra) è in prestito al Milan, che gode del diritto di riscatto, anche se non sembrerebbe intenzionato a versare i 20 milioni richiesti dal Man. Ilpotrebbe approfittarne e godere di uno sconto, graziemediazione dell’agente Gabriele Giuffrida, che intrattiene rapporti molto cordiali con l’amministratore Joel Glazer. Per ciò che concerne, il 23enne difensore centrale argentino era già stato monitorato nello scorso mercato estivo e De Laurentiis aveva dato l’ok al suo ...

