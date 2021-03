Tutta Italia verso la zona rossa: troppi contagi, pochi vaccini. Come quando c’era Conte (Di giovedì 11 marzo 2021) Lazio verso la zona rossa, insieme a Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’Italia, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, potrebbe essere Tutta rossa e arancione, eccetto la Sardegna. Le Regioni dovrebbero cambiare colore, a causa dell’aumento dei contagi di Covid e la diffusione delle varianti, a partire da lunedì. Il governo Draghi, che lavora a un nuovo Dpcm, attende per oggi nuovi dati. Domani uscirà il monitoraggio dell’Iss che porterà all’adozione di nuove ordinanze da parte del ministro della Salute Speranza con il cambio di colore per alcune regioni. Veneto, Zaia: «Siamo sul filo del rasoio» «Siamo sul filo del rasoio per il passaggio in zona rossa». A sottolinearlo è stato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Laziola, insieme a Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, potrebbe esseree arancione, eccetto la Sardegna. Le Regioni dovrebbero cambiare colore, a causa dell’aumento deidi Covid e la diffusione delle varianti, a partire da lunedì. Il governo Draghi, che lavora a un nuovo Dpcm, attende per oggi nuovi dati. Domani uscirà il monitoraggio dell’Iss che porterà all’adozione di nuove ordinanze da parte del ministro della Salute Speranza con il cambio di colore per alcune regioni. Veneto, Zaia: «Siamo sul filo del rasoio» «Siamo sul filo del rasoio per il passaggio in». A sottolinearlo è stato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto ...

Advertising

matteosalvinimi : Come ormai sostengono molti medici, il CTS ed il sottosegretario Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che… - marcodimaio : Voglio esprimere tutta la mia solidarietà all’amica @meb, nuovamente tormentata da uno stalker. So che non si lasci… - MediasetTgcom24 : Distribuito in tutta Italia il lotto Astrazeneca bloccato #Coronavirusitalia - saralaurora1987 : Vabbè, ora il merdone lo pesto io. Grazie a #SelvaggiaLucarelli tutta Italia sa che esiste anche una giornalista c… - PalladeAtena : RT @Agenzia_Ansa: L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo del lotto ABV2856… -