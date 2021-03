Advertising

lifestyleblogit : Turismo: cala fiducia in ripresa ma Italia meta preferita anche da europei - - lagenziaviaggi : Indagine #Swg-#Confturismo: per #Pasqua il turismo è ancora al palo. Giù l’indice di fiducia @confturismo_it - VinoNews24 : Turismo: il #passvaccini vale 11,2 miliardi di euro; cala del 6% l’#export di #vinoitaliano negli States;… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo cala

Yahoo Finanza

... Chiaia di Luna a Ponza, i faraglioni di Lucia Rosa e le piscine naturali diFeola. Puglia e ... che con ben 15 anni di esperienza sulle spalle nel settore delnautico, offrono servizi ...E lo fa anche per l'autorevole voce dell'assessore regionale all'economia e alLeonardo ...la fine del 2020 sono legittime e non subiranno conseguenze - osserva Marras - questa sentenza, ...La pandemia continua ad avere un peso importante sul settore travel. Le scelte dei consumatori sono sempre più attente alle misure sanitarie e di ...La Regione guarda con interesse alla proposta degli albergatori di Riccione. Per l’assessore al turismo Andrea Corsini «il tema deve essere affrontato in maniera sinergica da Regioni e Governo per ind ...