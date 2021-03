Turchia | arrestate attiviste dopo il corteo dell’8 marzo | vilipendio al Presidente

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Retata di attiviste a Istanbul nella notte: fonti locali all’agenzia ‘Dire’ hanno riferito che a partire dalla serata di ieri, almeno dieci giovani tra i 20 e i 25 anni sono state raggiunte nelle loro abitazioni da agenti di polizia che le hanno portate in commissariato con l’accusa di “vilipendio del presidente della Repubblica”. Le stesse fonti – che hanno chiesto di restare anonime per ragioni di sicurezza – hanno detto che quasi tutte le ragazze arrestate avevano preso parte alla manifestazione dell’8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna, un corteo organizzato per dire “basta” ai numerosi femminicidi nel Paese e per chiedere leggi più efficaci a tutela delle donne.