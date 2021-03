Tre talenti di Castellabate alla scuola della Scarlatti (Di giovedì 11 marzo 2021) Lorenzo Manente, trombone, Matteo Giannella, clarinetto, e Roberto Sergi, trombone, sono stati ammessi al corso di formazione presso l’Orchestra “Scarlatti Junior” di Napoli, ravvivando la grande tradizione musicale del paese cilentano Di OLGA CHIEFFI Tre giovanissimi musicisti di Castellabate, Lorenzo Manente, trombone, Matteo Giannella, clarinetto, e Roberto Sergi, trombone, sono stati ammessi al corso di formazione presso l’Orchestra “Scarlatti Junior” di Napoli, tenuto dal clarinettista Gaetano Russo. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco facente funzioni di Castellabate Luisa Maiuri: «Una bellissima notizia. Tutti e tre i giovani musicisti si sono formati all’interno della scuola del “Concerto bandistico Santa Cecilia”, un’associazione che con grande dedizione continua a ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 11 marzo 2021) Lorenzo Manente, trombone, Matteo Giannella, clarinetto, e Roberto Sergi, trombone, sono stati ammessi al corso di formazione presso l’Orchestra “Junior” di Napoli, ravvivando la grande tradizione musicale del paese cilentano Di OLGA CHIEFFI Tre giovanissimi musicisti di, Lorenzo Manente, trombone, Matteo Giannella, clarinetto, e Roberto Sergi, trombone, sono stati ammessi al corso di formazione presso l’Orchestra “Junior” di Napoli, tenuto dal clarinettista Gaetano Russo. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco facente funzioni diLuisa Maiuri: «Una bellissima notizia. Tutti e tre i giovani musicisti si sono formati all’internodel “Concerto bandistico Santa Cecilia”, un’associazione che con grande dedizione continua a ...

