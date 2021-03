Transizione ecologica. Scuole laboratorio per progettare il futuro. Parla la sottosegretaria Floridia (M5S): “Il rilancio deve partire dai giovani” (Di giovedì 11 marzo 2021) Alla sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, il ministro dell’Istruzione ha assegnato la delega alla Transizione ecologica. “Le Scuole sono l’ecosistema perfetto per sperimentare una nuova cittadinanza responsabile in relazione al pianeta e a nuovi modelli produttivi”, assicura la senatrice. Cosa significa per lei e per il Movimento un impegno di questo tipo? “Significa incidere sul fronte più importante verso la Transizione ecologica: le nuove generazioni. Servono spazi formativi e sociali dove sperimentare nuove regole per abitare il mondo nuovo che la pandemia ci ha imposto di progettare. Le Scuole sono l’ecosistema perfetto per sperimentare una nuova cittadinanza responsabile in relazione al pianeta e a nuovi modelli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Allaall’Istruzione, Barbara, il ministro dell’Istruzione ha assegnato la delega alla. “Lesono l’ecosistema perfetto per sperimentare una nuova cittadinanza responsabile in relazione al pianeta e a nuovi modelli produttivi”, assicura la senatrice. Cosa significa per lei e per il Movimento un impegno di questo tipo? “Significa incidere sul fronte più importante verso la: le nuove generazioni. Servono spazi formativi e sociali dove sperimentare nuove regole per abitare il mondo nuovo che la pandemia ci ha imposto di. Lesono l’ecosistema perfetto per sperimentare una nuova cittadinanza responsabile in relazione al pianeta e a nuovi modelli ...

