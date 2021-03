Traffico Roma del 11-03-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Continuano i disagi sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare dove la circolazione ha subito ulteriori rallentamenti per una precedente incidente tra Cassia e salariati rallenta anche lungo la carreggiata esterna ma solo perintenso tra Magliana e Tuscolana aumentano gli spostamenti su via Delle Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi è diretto a San Giovanni mentre la tangenziale est è trafficata Come di consueto tra via Tiburtina e le bivio A24 verso viale Castrense nella centro città prudenza soccorso d’Italia Perché a causa di un allagamento il sottopasso è chiuso tra via Campania dove ilviene deviato e via Lucania in uscita daper un incidente su via Pontina tra la colomba e la circolazione ...