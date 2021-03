Traffico Roma del 11-03-2021 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane un incidente nell’ultima ora rallentato ilsul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Katia e aria nel centro città prudenza su Corso d’Italia Perché a causa di un allagamento il sottopasso è chiuso tra via Campania dove ilviene deviato e via Lucania continuano le chiusure notturne per la galleria che collega la circonvallazione Ostiense con a via Cristoforo Colombo sempre dalle 22 alle 6 di domani mattina per il ripristino delle barriere di sicurezza Maggiore prudenza sulla Cassia in particolare tra la Giustiniana e Tomba di ...