Tourist Trophy | salta anche l' edizione 2021 | l' Isola di Man ferma le competizioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tourist Trophy

La Gazzetta dello Sport

Purtroppo non fa eccezione l'Isola di Man, che ha deciso di cancellare l'edizione 2021 dele del Manx Grand Prix. I due appuntamenti fortemente attesi dagli appassionati saranno ...Niente manifestazioni sportive sull'Isola di Man per il 2021 . Dopo la cancellazione del, che sta già pensando all'edizione 2022 , nel giro di poche ore sono arrivate le cancellazioni ufficiali di tutti gli altri eventi ancora in calendario, che non verranno quindi ...Yamaha Ténéré 700 è sempre più al centro dei progetti della casa dei Tre Diapason. In vista della stagione 2021, il marchio giapponese annuncia la partnership con Moto Raid Experience, tour operator i ...Yamaha annuncia la partnership con Moto Raid Experience, tour operator internazionale specializzato in viaggi in moto e apre le porte del mondo Adventouring al Ténéré 700 e […] ...