Tour de France 2021, Christian Prudhomme: "La Grande Boucle ci sarà, da capire se con il pubblico" (Di giovedì 11 marzo 2021) La situazione in chiave Covid-19 non è ovviamente del tutto risolta, ma i problemi, anche nel mondo dello sport, rispetto al 2020 sono molto minori. Christian Prudhomme, presidente di ASO, è intervenuto oggi per ribadire che non ci saranno difficoltà ad organizzare il prossimo Tour de France. Le sue parole riportate da Tuttobiciweb: "Il Tour de France inizierà sicuramente il 26 giugno e saremo ben lieti di avere sulle nostre strade tanti campioni". Sullo stato attuale, con in corso la Parigi-Nizza: "È notevole la rapidità con cui le persone si siano adattate alle diverse situazioni. La precedente Parigi-Nizza sembra così lontana, ma allo stesso tempo così vicina. Sono lontani i tempi in cui ci scattavamo dei selfie e oggi siamo qui tutti con mascherine e distanziati. Siamo molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour France Atletica, Schwazer: 'Voglio gareggiare, non decide la Iaaf' Senza questo modo di agire Armstrong sarebbe ancora il re del Tour de France. Non capisco perché in caso contrario, quando un magistrato scagiona qualcuno, la Wada non ne debba tenerne conto' ...

Al Lido arrivo in volata e vince Wout Van Aert Insieme a Vincenzo Nibali si sono iscritti alla Tirreno - Adriatico il vincitore delle Strade Bianche Mathieu Van der Poel, il vincitore del Tour de France 2020 Tadej Pogacar, Simon Yates e Greg Van ...

POGACAR. «PRONTO ALLA SFIDA, MA NON C'E' SOLO BERNAL DA BATTERE» PROFESSIONISTI \| 10/03/2021 \| 10:00 di Francesca Monzone. Tanti i campioni che oggi saranno al via di Camaiore per la 56a edizione della Corsa dei Due Mari. Sarà questa un’ediz ...

