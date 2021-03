Totò Antibo ricoverato per embolia polmonare a Palermo (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il campione di atletica leggera Totò Antibo è ricoverato presso la terapia intensiva dell'ospedale Civico di Palermo per una una embolia polmonare che lo ha colpito ieri mattina. La conferma arriva dal sindaco di Altofonte Angela De Luca: "Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un'embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest'altra prova. Forza Totó!". "Adesso sta meglio ma la situazione non è delle migliori - dice il nipote Andrea - risponde bene alle cure e mi ha detto di informarvi e di pregare per lui. Questa volta la gara è più difficile delle altre ma come sempre saprà rialzarsi e vincere". A febbraio Antibo era stato sottoposto a un intervento ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il campione di atletica leggeraAntibo è ricoverato presso la terapia intensiva dell'ospedale Civico diper una unache lo ha colpito ieri mattina. La conferma arriva dal sindaco di Altofonte Angela De Luca: "Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un'. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest'altra prova. Forza Totó!". "Adesso sta meglio ma la situazione non è delle migliori - dice il nipote Andrea - risponde bene alle cure e mi ha detto di informarvi e di pregare per lui. Questa volta la gara è più difficile delle altre ma come sempre saprà rialzarsi e vincere". A febbraio Antibo era stato sottoposto a un intervento ...

