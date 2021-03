Toscana: tamponi gratis in farmacia per studenti e loro familiari (Di giovedì 11 marzo 2021) Gli studenti maggiorenni potranno accedere al servizio tramite un’autocertificazione e controfirmando un’apposita dichiarazione di obbligatorietà all’isolamento fiduciario, in caso di esito positivo al tampone antigenico rapido; i minorenni potranno accedere allo screening dietro consenso del genitore, del tutore o di un affidatario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021) Glimaggiorenni potranno accedere al servizio tramite un’autocertificazione e controfirmando un’apposita dichiarazione di obbligatorietà all’isolamento fiduciario, in caso di esito positivo al tampone antigenico rapido; i minorenni potranno accedere allo screening dietro consenso del genitore, del tutore o di un affidatario L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Toscana: tamponi gratis in farmacia per studenti e loro familiari - _collenews : IN TOSCANA OGGI (11 MARZO) 1.302 NUOVI CASI “I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto a ieri. I guariti crescono d… - ARSToscana : #COVID19 tamponi gratuiti in #farmacia #Toscana per studenti e loro familiari + personale scolastico - infoitinterno : Covid, Mazzeo: 'In Toscana tamponi gratuiti in farmacia per insegnanti, studenti e familiari' - Luccaindiretta - infoitinterno : Toscana. Emergenza Covid, tamponi rapidi gratuiti in farmacia per studenti e loro familiari -