Tornado in Italia sempre più frequenti: ecco quali sono le cause (Di giovedì 11 marzo 2021) Il mare caldo è uno dei fattori predisponenti alla maggiore presenza dei Tornado. La temperatura del mare sembra svolgere un ruolo importante soprattutto in Puglia, Calabria e nell'Adriatico settentrionale. Altre condizioni atmosferiche favoriscono lo sviluppo delle trombe d'aria, soprattutto sul Nord Italia. Tornado e trombe marine fenomeni sempre più frequenti in Italia sono questi alcuni dei risultati di uno studio svolto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr-Isac, che ha analizzato 20 anni di dati monitorando le condizioni che hanno agevolato la formazione delle trombe d'aria più importanti. Il riscaldamento climatico è un fatto incontrovertibile che sembra certamente favorire gli eventi estremi.

