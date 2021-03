Torino Sanzionati parcheggiatori abusivi davanti all’Ospedale San Giovanni Bosco

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 11 marzo 2021) Martedì mattina in piazza Donatori di Sangue – nel parcheggio dell’Ospedale San– gli agenti del Comando Territoriale VI -Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto – unitamente agli uomini del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale, hanno effettuato un intervento mirato al contrasto dell’attività deiche da tempo molestano i cittadini che si recano nella struttura sanitaria, specialmente in questo periodo pandemico dove l’ospedale è utilizzato per le vaccinazioni anti Covid. Non si è trattato di un semplice passaggio della pattuglia dei vigili per allontanare gli, ma di un intervento mirato effettuato da 7 agenti in divisa e 5 in borghese per reprimere un’attività illecita che da tempo impaurisce i ...