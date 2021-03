Torino, la madre di Zaza dura sui social: “Mio figlio gioca in una società senza stimoli” (Di giovedì 11 marzo 2021) I social spesso possono essere pericolosi e far esprimere sentimenti e idee che generano polemiche. L’ultima tra queste è nata in casa Torino, dove la madre dell’attaccante, Simone Zaza, ha accusato la società granata di non avere stimoli e nessun futuro per il figlio. Queste le parole della signora Caterina Mastrofrancesco su facebook: “Sono consapevole che da quando è arrivato al Toro, non è il Simone che io conosco. Domenica ha fatto veramente male ed è giusto che venga criticato, ci mancherebbe. Quello che mi fa rabbia è la cattiveria da parte di alcuni tifosi nel giudicarlo e nell’augurargli addirittura la morte. Da genitore soffro, a cosa siamo arrivati in questo mondo”. A quel punto però qualcuno ha rincarato la dose e la madre dell’attaccante ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Ispesso possono essere pericolosi e far esprimere sentimenti e idee che generano polemiche. L’ultima tra queste è nata in casa, dove ladell’attaccante, Simone, ha accusato lagranata di non averee nessun futuro per il. Queste le parole della signora Caterina Mastrofrancesco su facebook: “Sono consapevole che da quando è arrivato al Toro, non è il Simone che io conosco. Domenica ha fatto veramente male ed è giusto che venga criticato, ci mancherebbe. Quello che mi fa rabbia è la cattiveria da parte di alcuni tifosi nel giudicarlo e nell’augurargli addirittura la morte. Da genitore soffro, a cosa siamo arrivati in questo mondo”. A quel punto però qualcuno ha rincarato la dose e ladell’attaccante ...

Advertising

GranataAndy : Torino, il tackle social della madre di Zaza: 'Con questa società nessuno stimolo'.....PURE LEI...?? - TuvoReal : RT @nerbatico: Ieri in attesa che mia madre facesse una visita di controllo all’ospedale Molinette di Torino sono stato 3 ore vicino al pro… - JPCK72 : RT @nerbatico: Ieri in attesa che mia madre facesse una visita di controllo all’ospedale Molinette di Torino sono stato 3 ore vicino al pro… - ManuQ24916888 : RT @nerbatico: Ieri in attesa che mia madre facesse una visita di controllo all’ospedale Molinette di Torino sono stato 3 ore vicino al pro… - nerbatico : Ieri in attesa che mia madre facesse una visita di controllo all’ospedale Molinette di Torino sono stato 3 ore vici… -