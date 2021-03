Torino: Giorgis, 'da Salizzoni no disimpegno, al lavoro per coinvolgere migliori energie' (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "La rinuncia di Mauro Salizzoni non credo significhi disimpegno, né credo faccia venire meno l'esigenza di costruire una proposta politica attraverso il coinvolgimento di tutte le migliori energie ed intelligenze della città". Così il deputato Pd, Andrea Giorgis. "Per realizzare un nuovo e coraggioso progetto di sviluppo di Torino e della città metropolitana, che sappia cogliere le straordinarie opportunità delle risorse e dei piani nazionali ed europei di recovery, occorre un Pd e un centrosinistra uniti e al contempo aperti e inclusivi". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "La rinuncia di Mauronon credo significhi, né credo faccia venire meno l'esigenza di costruire una proposta politica attraverso il coinvolgimento di tutte leed intelligenze della città". Così il deputato Pd, Andrea. "Per realizzare un nuovo e coraggioso progetto di sviluppo die della città metropolitana, che sappia cogliere le straordinarie opportunità delle risorse e dei piani nazionali ed europei di recovery, occorre un Pd e un centrosinistra uniti e al contempo aperti e inclusivi".

