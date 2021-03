Torino, ancora lontano il rinnovo di Belotti (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Torino è in una delle stagioni più difficili degli ultimi anni, con lo spettro retrocessione che si fa sempre più concreto tra i granata. Colpiti da un paio di settimane anche da un focolaio Covid, che ha tolto dalla disponibilità di Nicola diverse pedine importanti, il Toro ha da risolvere altre questioni interne. Una di queste è il rinnovo del capitano Andrea Belotti, che secondo quanto riporta Tuttosport, procede a rilento. Le motivazioni non paiono legate solo alla situazione pandemica e al focolaio interno alla rosa, con Cairo che ha eluso l’argomento nelle ultime dichiarazioni. La situazione sembra bloccata e non per volontà del Gallo. Belotti, rinnovo lontano? Non sembra essere una questione economica e nemmeno un mal di pancia del Gallo a bloccare la trattativa per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilè in una delle stagioni più difficili degli ultimi anni, con lo spettro retrocessione che si fa sempre più concreto tra i granata. Colpiti da un paio di settimane anche da un focolaio Covid, che ha tolto dalla disponibilità di Nicola diverse pedine importanti, il Toro ha da risolvere altre questioni interne. Una di queste è ildel capitano Andrea, che secondo quanto riporta Tuttosport, procede a rilento. Le motivazioni non paiono legate solo alla situazione pandemica e al focolaio interno alla rosa, con Cairo che ha eluso l’argomento nelle ultime dichiarazioni. La situazione sembra bloccata e non per volontà del Gallo.? Non sembra essere una questione economica e nemmeno un mal di pancia del Gallo a bloccare la trattativa per il ...

Advertising

fattoquotidiano : La sindaca M5s lancia la sua proposta per le prossime amministrative a Torino. E nella sua idea Giuseppe Conte ha a… - c_appendino : Troppo spesso le donne - soprattutto se giovani - sono chiamate a dimostrare qualcosa di più rispetto ai loro colle… - antbar12 : RT @mittdolcino: La Stampa di Torino cerca ancora di cambiarde versione su Attanasio morto in Congo, rispetto alle evidenze di una esecuzio… - mittdolcino : La Stampa di Torino cerca ancora di cambiarde versione su Attanasio morto in Congo, rispetto alle evidenze di una e… - alfonsodiana89 : @AntonioCorsa Pronostico personale: resterà l'ultimo anno perché vuole ancora giocare nel calcio che conta, ma ness… -