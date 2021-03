Tokyo Revengers: teppisti, botte da orbi, viaggi nel tempo (recensione) (Di giovedì 11 marzo 2021) Prendete dei teppisti giapponesi delle medie con i capelli biondi, un amore adolescenziale e le lotte tra bande, fino a qui è uno shounen come tanti, di quelli tipici degli anni ’90 o i primi del 2000 con cui siamo cresciuti. Allora cosa ha Tokyo Revengers di Ken Wakui di così speciale da far innamorare tutti i lettori del Sol Levante? Bèh, un tratto gentile ma potente, una storia più matura di quanto si aspetti e un pizzico di viaggi nel tempo, di quelli che ti fanno entrare in loop. Sinossi Takemichi Hanagaki è un ventiseienne che della vita non sa cosa vuole o cosa fare; non si applica, non si impegna, l’unica cosa che sa fare bene è scappare quando la situazione diventa troppo difficile e pesante. Un giorno però in tv annunciano la morte di Hinata Tachibana a causa di un attentato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Prendete deigiapponesi delle medie con i capelli biondi, un amore adolescenziale e le lotte tra bande, fino a qui è uno shounen come tanti, di quelli tipici degli anni ’90 o i primi del 2000 con cui siamo cresciuti. Allora cosa hadi Ken Wakui di così speciale da far innamorare tutti i lettori del Sol Levante? Bèh, un tratto gentile ma potente, una storia più matura di quanto si aspetti e un pizzico dinel, di quelli che ti fanno entrare in loop. Sinossi Takemichi Hanagaki è un ventiseienne che della vita non sa cosa vuole o cosa fare; non si applica, non si impegna, l’unica cosa che sa fare bene è scappare quando la situazione diventa troppo difficile e pesante. Un giorno però in tv annunciano la morte di Hinata Tachibana a causa di un attentato di ...

