Tokyo 2020, Cio: "Offriremo vaccino cinese contro Covid-19 alle squadre"

Un vaccino cinese contro il Covid-19 ai partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e alle invernali di Pechino 2022. È quanto offerto dal Cio, nel Congresso che si è tenuto all'indomani della rielezione a presidente di Thomas Bach. Il tedesco ha poi spiegato che tali dosi verranno acquistate dal comitato olimpico cinese, che ha fatto "un'offerta per mettere a disposizione dei partecipanti dosi di vaccino aggiuntive per Tokyo 2020 e Pechino 2022". Bach ha inoltre spiegato che per ogni dose, ne saranno acquistate altre due per la popolazione locale. Inoltre, il Cio non prevede obblighi per chi andrà a Tokyo, ma promuove comunque le vaccinazioni.

