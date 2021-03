Titoli Stato: Rendimenti in netto rialzo in aste Btp a 3 e 7 anni (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. -(Adnkronos) – Balzo dei Rendimenti nelle due aste odierne in cui il Tesoro ha collocato 8 miliardi in Btp a 3 e 7 anni. Nell’asta di Titoli in scadenza ad aprile 2024 sono stati collocati 5 miliardi a fronte di una domanda di 7 miliardi e un rendimento lordo salito a -0,22% con un aumento di 12 punti base rispetto all’asta dello scorso 11 febbraio. Nell’asta di Titoli in scadenza a marzo 2028, invece sono stati collocati 3 miliardi di Btp con una domanda di 4,58 miliardi e un rendimento salito di 13 punti allo 0,31%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. -(Adnkronos) – Balzo deinelle dueodierne in cui il Tesoro ha collocato 8 miliardi in Btp a 3 e 7. Nell’asta diin scadenza ad aprile 2024 sono stati collocati 5 miliardi a fronte di una domanda di 7 miliardi e un rendimento lordo salito a -0,22% con un aumento di 12 punti base rispetto all’asta dello scorso 11 febbraio. Nell’asta diin scadenza a marzo 2028, invece sono stati collocati 3 miliardi di Btp con una domanda di 4,58 miliardi e un rendimento salito di 13 punti allo 0,31%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Titoli Stato Obbligazionario agitato, non ferito I rendimenti dei titoli di stato, guidati dai Treasury, sono saliti grazie al potente cocktail di una ripresa economica che si sta consolidando combinata con i rischi di una maggiore inflazione. Il rendimento reale ...

