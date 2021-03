Tirreno-Adriatico 2021, Wout van Aert: “Oggi Alaphilippe era il più forte, buon risultato il terzo posto” (Di giovedì 11 marzo 2021) Una terza posizione al termine di una frazione intensissima e ricca di spettacolo, su un arrivo insidioso come quello di Chiusdino non può che far felice Wout van Aert. Il belga della Jumbo-Visma ha infatti gestito la situazione e nello sprint ristretto si è dovuto arrendere a Julian Alaphilippe e Mathieu van der Poel, mantenendo però la maglia azzurra di leader della classifica generale. Le sue parole all’arrivo: “Non è una vittoria, ma sempre un buon risultato. Il terzo posto è il massimo che abbia potuto ottenere Oggi. Quando Julian ha accelerato ero già al limite delle mie forze. Oggi era il più forte. La mia squadra ha fatto un lavoro fantastico per tenermi in una buona posizione”. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Una terza posizione al termine di una frazione intensissima e ricca di spettacolo, su un arrivo insidioso come quello di Chiusdino non può che far felicevan. Il belga della Jumbo-Visma ha infatti gestito la situazione e nello sprint ristretto si è dovuto arrendere a Juliane Mathieu van der Poel, mantenendo però la maglia azzurra di leader della classifica generale. Le sue parole all’arrivo: “Non è una vittoria, ma sempre un. Ilè il massimo che abbia potuto ottenere. Quando Julian ha accelerato ero già al limite delle mie forze.era il più. La mia squadra ha fatto un lavoro fantastico per tenermi in unaa posizione”. Foto: Lapresse

