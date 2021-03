Tirreno-Adriatico 2021: le pagelle di oggi: Alaphilippe magistrale, Van der Poel rimonta ma non basta (Di giovedì 11 marzo 2021) pagelle SECONDA TAPPA Tirreno-Adriatico 2021 Julian Alaphilippe, 10: rischia tantissimo per andare a recuperare sul suo compagno di squadra Joao Almeida che non ne aveva più per giocarsi la vittoria di tappa. Il campione del mondo invece, aveva la gambe dei giorni migliori. Negli ultimi 250 metri ha sfoderato qualcosa di esemplare, superlativo, vincendo a modo suo; con una rimonta che non ha lasciato scampo a nessuno. Vittoria di testa degna di chi indossa la maglia iridata, e una condizione ottimale in vista della sua amata Milano-Sanremo. Mathieu van der Poel, 7: partito troppo tardi, da dietro, si è poi dovuto accontentare. Sbatte il pugno sul manubrio, forse dopo essersi reso conto di aver bruciato una grandissima occasione. Anche perchè nei chilometri precedenti ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021)SECONDA TAPPAJulian, 10: rischia tantissimo per andare a recuperare sul suo compagno di squadra Joao Almeida che non ne aveva più per giocarsi la vittoria di tappa. Il campione del mondo invece, aveva la gambe dei giorni migliori. Negli ultimi 250 metri ha sfoderato qualcosa di esemplare, superlativo, vincendo a modo suo; con unache non ha lasciato scampo a nessuno. Vittoria di testa degna di chi indossa la maglia iridata, e una condizione ottimale in vista della sua amata Milano-Sanremo. Mathieu van der, 7: partito troppo tardi, da dietro, si è poi dovuto accontentare. Sbatte il pugno sul manubrio, forse dopo essersi reso conto di aver bruciato una grandissima occasione. Anche perchè nei chilometri precedenti ...

