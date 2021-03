Tiro a volo | la strada verso le Olimpiadi passa per gli Europei ed il ranking mondiale Il 6 giugno si tireranno le somme

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ilha assegnato la quasi totalità delle carte olimpiche per ledi Tokyo 2020, che si disputeranno nel 2021: nel trap maschile, dove l’Italia non ha ancora conquistato neppure un pass, restano due vie per centrare un biglietto per il Giappone. Gliche si svolgeranno ad Osijek, in Croazia, dal 23 maggio al 62021 saranno l’ultima competizione a qualificare direttamente per i Giochi, mentre un posto verrà assegnato attrail. Per quanto riguarda il pass non nominale che si assegnerà in Croazia, qualora glinon si dovessero svolgere, la carta olimpica verrebbe assegnata in base alle classifiche della Confederazione europea, mentre per quanto concerne il ...